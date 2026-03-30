Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Sıfır Atık’ paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sıfır Atık Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim @EmineErdogan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi'nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık. İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında %60'a, 2053 yılında ise %70'e yükseltmeyi hedefliyoruz. İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerine yer verdi.

