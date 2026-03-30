Devlet Bahçeli’den CHP’ye arınma çağrısı: 4 S’ye sıkıştılar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyaret eden bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. 'CHP kendi arınmasını yapmalı' diyen Bahçeli, CHP’nin 4 S’ye sıkıştığını aktardı. FETÖ’nün yeniden hareketlendiğini sözlerine ekleyen Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde beklemenin bir anlamı olmadığını ifade etti.
MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini ziyaret eden bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Türk siyasetinin arınma ve durulmaya ihtiyacı olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli. Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı vardır. Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı. MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar. Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır."
"CHP 4 S'YE SIKIŞTI"
CHP'ye yönelik tespitlerini sürdüren Bahçeli, "Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S'ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP'nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." dedi.
"FETÖ YİNE HAREKETLENDİ"
Bahçeli, son dönemde FETÖ'cülerin peş peşe provokasyonlar gerçekleştirmesine dikkat çekti, şu ifadeleri kullandı:
"Terörle mücadele çok boyutludur. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Son dönemde yine hareketlenmeye başladılar. En iyi bildikleri şeyi yapıp ülkeye kurumlara ve kişilere operasyonlar yapıyorlar. İçeride de dışarıda da bunların uzantıları var. Bunlarla mücadele aralıksız devam etmelidir. FETÖ tamamen temizlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir."