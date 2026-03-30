Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Sıfır Atık Günü mesajı

Bakanlıktan yayımlanan mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Refikaları Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık girişimi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 2022 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen kararla 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edilmiştir. Uluslararası Sıfır Atık Günü, atık krizinin önlenmesi ile sürdürülebilir üretim ve tüketimin teşvik edilmesine yönelik çabaları güçlendirmektedir. Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı ve Başkanlığını üstleneceği BM İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde de Sıfır Atık yaklaşımına öncelikleri arasında yer verecektir" denildi.

