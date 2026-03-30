Konser piramidinin tepesinde Yavaş var
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser vurgunu soruturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın süreçten haberdar olduğu, her fahiş ödemenin bilgisi ve onayından geçtiğine dikkat çekildi. 7 Temmuz 2023 tarihli yazışmada ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H.A.B. nin, organizatör S.Ç. ye "Tamam, Y. ve D. (sanatçılar) Yarın BAKAP'ta kahvaltıda başkana söyleyeceğim" mesajı, konserlerin Yavaş'ın onayına sunulduğunu belgeledi. 8 Temmuz 2023'te BAKAP projesindeki kahvaltı organizasyonuna Yavaş'ın bizzat katıldığı saptandı. Bilirkişi raporunda, "Bu fahiş bedelli konser ihalelerinin her aşamasından Yavaş'ın en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olduğunu ve her kuruşluk ödemenin bizzat onun onayıyla yapıldığını tartışmasız bir biçimde ortaya koymaktadır" denildi. Tespitlere göre, Yavaş yönetiminin 2021- 2024 yılları arasında düzenlediği sadece 32 konserde toplam 154 milyon 453 bin TL kamu zararı oluştuğu belirtildi.