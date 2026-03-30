"Maymun" kadar konuşulmayan Gazzeli çocuk: Kendinden ağır yükleri taşımak için mücadele etti

İsrail'in saldırıları nedeniyle hiçbir suçu olmayan bu çocuklar çadırlarda kalıyor, kimi zaman yiyecek bir şey bulamıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda binlerce savunmasız ve masum insan hayatını kaybetti. Savaşın en ağır yükünü ise Gazzeli çocuklar çekiyor.

GAZZE'DE SAVAŞIN EN ACI KARESİ

Bu Gazzeli çocuklardan biri de cep telefonu objektiflerine yansıyarak yürekleri yaktı.

Kendinden daha büyük yükleri taşımaya çalışan bu çocuk, bölgede yaşananları en gerçek haliyle gözler önüne serdi.

Ellerinde taşıdığı yüklerle zorlukla ilerleyen çocuğun yalnızlığı, bölgede devam eden çatışmaların siviller, özellikle de çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini dünyaya bir kez daha gösterdi.