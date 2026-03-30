"Maymun" kadar konuşulmayan Gazzeli çocuk: Kendinden ağır yükleri taşımak için mücadele etti
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda binlerce masum insan hayatını kaybederken, savaşın gerçekleriyle en acı şekilde karşılaşanlar çocuklar oldu. Gazze'de objektiflere yansıyan görüntülerde, kendinden ağır yükleri taşımak için mücadele eden çocuğun yaşadığı zor anlar yürekleri yaktı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda binlerce savunmasız ve masum insan hayatını kaybetti. Savaşın en ağır yükünü ise Gazzeli çocuklar çekiyor.
İsrail'in saldırıları nedeniyle hiçbir suçu olmayan bu çocuklar çadırlarda kalıyor, kimi zaman yiyecek bir şey bulamıyor.
GAZZE'DE SAVAŞIN EN ACI KARESİ
Bu Gazzeli çocuklardan biri de cep telefonu objektiflerine yansıyarak yürekleri yaktı.
Kendinden daha büyük yükleri taşımaya çalışan bu çocuk, bölgede yaşananları en gerçek haliyle gözler önüne serdi.
Ellerinde taşıdığı yüklerle zorlukla ilerleyen çocuğun yalnızlığı, bölgede devam eden çatışmaların siviller, özellikle de çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini dünyaya bir kez daha gösterdi.
MAYMUN KADAR KONUŞULMADI
Söz konusu görüntüler, Japonya'da annesi tarafından terk edilen ve peluş oyuncakla avunan yavru maymun Punch'ı akıllara getirdi.
Yavru maymun Punch'ın yalnızlığı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu.
Gazzeli çocuğun bu görüntülerinin, sosyal medyada maymun kadar konuşulmaması dikkatlerden kaçmadı.
