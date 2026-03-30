Muhittin Böcek’in başdanışmanı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının kapsamı genişliyor. Soruşturmanın Antalya ayağında yeni operasyon gerçekleşti.Antalya Büyükşehir Belediyesi başdanışmanı Cem Oğuz'da gözaltına alındı.

3 İSİM TUTUKLU

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın Özer Uygun ve Böcek'in en yakın personellerinden olduğu iddia edilen Yasin Yellice tutuklanmıştı.