Muhittin Böcek’in başdanışmanı gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Başdanışman Cem Oğuz evinde gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının kapsamı genişliyor. Soruşturmanın Antalya ayağında yeni operasyon gerçekleşti.Antalya Büyükşehir Belediyesi başdanışmanı Cem Oğuz'da gözaltına alındı.
3 İSİM TUTUKLU
Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın Özer Uygun ve Böcek'in en yakın personellerinden olduğu iddia edilen Yasin Yellice tutuklanmıştı.