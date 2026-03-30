Önce tehdit sonra kaza!

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.

Kaza önceki gece saat 23.30 sıralarında Giresun'un Görele ilçesi Karadeniz sahil yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki T.T.,'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan A.H. (23) yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan T.T., yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kızın boynunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü A.H. ile yanında bulunan kişi gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

'HESABINI VERECEKSİNİZ'

Kazadan önce sosyal medya üzerinden genç kız ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı. Sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlarda aile hedef alındı. Paylaşımlarda "Hasbi başkana yaptıklarınızın hesabını ortaklarınızla beraber ödeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı. Kazanın tehditlerin ardından meydana gelmesi dikkat çekti.

'GİDELİM BURADAN ANNE'

Hastane önünde gözyaşlarıyla bekleyen anne Nuray T., "Kızım 3 gündür okula gitmiyordu. Sosyal medyada fotoğraflarımızla birlikte yayınlanan tehdit yazılarını okumuş. Bana 'Gidelim buralardan anne' dedi. Ben de 'Korkup kaçtı derler kızım' dedim. Görele Belediyesi konuk evinde görevdeydim. Kızım beni aradı. 'Anne canım sıkılıyor, yanına geleyim mi' dedi. Ben de ona 'Gel bekliyorum' dedim. Sonra kaza olduğu söylendi. Yola çıktığımda kızımı kanlar içinde gördüm. Allah'ım, kınalı kuzumu bana bağışla" dedi.