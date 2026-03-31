AK Parti 1 milyon sofraya misafir oldu

AK Parti'nin ramazan ayında yürüttüğü "Gönül Sofraları" programı kapsamında Türkiye genelinde 1 milyon hane hedefi aşıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, teşkilatların sahadaki yoğun çalışmalarıyla toplam 1 milyon 79 bin 533 evde iftar ziyareti gerçekleştirildiğini açıkladı. Ziyaretlerde ekonomik desteğe ihtiyaç duyan aileler, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar ve kanaat önderleriyle bir araya gelindi. Program kapsamında Ankara, İstanbul, Nevşehir, Bursa, Şanlıurfa, Çankırı, Denizli, Bitlis, Trabzon ve Kahramanmaraş hedeflerini oransal olarak en fazla aşan iller oldu. Şehit aileleri ve gazilerle yapılan buluşmalarda, "Terörsüz Türkiye" vurgusu öne çıktı. Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları güveni "Ne derse başımızın üstünde" sözleriyle ifade etti. Ramazan süresince ayrıca "Hayırlı Olsun Ziyaretleri" kapsamında evlilik kredisiyle yuva kuran 7 bin 892 aile ziyaret edildi.