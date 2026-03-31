Ak Parti’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal belediyecilik hamlesi: Halk pazarları 14. şubesini açtı!
AK Parti’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin fahiş fiyatlara ve hayat pahalılığına karşı başlattığı dev sosyal belediyecilik hamlesi, 14. Halk Pazarı şubesiyle gücüne güç kattı. Başkan Mehmet Sekmen’in “Biz bu pazarlara sadece bir alışveriş alanı olarak bakmıyoruz; bu pazar bir sosyal sorumluluk projesidir” sözleriyle özetlediği proje, yalnızca uygun fiyatlı ürün teminiyle değil, aynı zamanda piyasada denge unsuru oluşturmasıyla da öne çıkıyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yürüttüğü projeyle, üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanmasının amaçlandığı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan halk pazarının 14'üncü şubesi Mumcu Mahallesinde Atatürk Evi arkasında açıldı.
Belediye iştiraki ERTANSA aracılığıyla hayata geçirilen ve temel gıda ürünlerini piyasanın %20 ila %45 altında fiyatlarla vatandaşın sofrasına ulaştıran bu yerel ekonomi modeli; Türkiye'nin en ucuz su ve ulaşım tarifeleriyle birleşerek Erzurum'u sosyal hizmetlerde "örnek şehir" konumuna taşıdı. Yerel üreticiye destek, halkın bütçesine koruma ve 330 kişiye istihdam sağlayan proje, zincir marketlerin fiyat tekellerini kırarak vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Yerel üreticiyi destekleyen model, bugüne kadar 330 kişiye istihdam sağlarken, her geçen gün büyüyen yapısıyla Erzurum'un dört bir yanında hizmet vermeye devam ediyor. Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en uygun su ve ulaşım tarifeleri arasında gösterilen uygulamalarıyla da vatandaşın bütçesine katkı sunuyor. Halk Pazarı ile birlikte gıda, su ve ulaşımda sürdürülen düşük fiyat politikası, şehirde sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneği olarak değerlendiriliyor.
BAŞKAN SEKMEN: "BU PAZAR MİLLETİN PAZARIDIR"
Açılış töreninde hitap eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, projeyi şu sözlerle özetledi:
"Erzurum'dan Türkiye'ye örnek olan bir model var: Halk Pazarlarımız... Belediyecilik; vatandaşın derdiyle dertlenmektir, sofrasına katkı sunmaktır. Biz bu pazarlara sadece bir alışveriş alanı olarak bakmıyoruz; bu pazar bir sosyal sorumluluk projesidir, Türkiye'mize örnek olan bir ekonomi modelidir."
Dünyanın ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Sekmen, Anadolu'nun pek çok vilayetinden bu model için talep aldıklarını belirtti:
"Vatandaşımızın mutfağı rahat olsun diyerek bu projeyi hayata geçirdik. Bugün başka şehirler bu modeli almak istiyorsa, bu bir tesadüf değildir; milletimize olan sevdamızın eseridir. Bu proje aynı zamanda yerel üreticiyi destekleyen bir üretim projesidir. Üretici emeğinin karşılığını alıyor, vatandaş uygun fiyata ürün alıyor. Bizlere daima yol gösteren, destek veren Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Bu pazar, gönül belediyeciliğinin en güzel eseridir."
MUSTAFA DESTİCİ: ''ERZURUMLU İÇİN YAPILAN HİZMETLERİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ''
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: ''Kıymetli ve tecrübeli bir Başkana sahibiz. Erzurumlu için yapılan hizmetlerin sonuna kadar yanındayız. Burada Cumhur İttifakımızın oluşturduğu bir güç var, bir enerji var. Burada İttifakımıza yine en büyük desteği veren illerimizin başında kuşkusuz Erzurum gelmektedir. Onun için Erzurum'a, Erzurum halkına ve Erzurumlu kardeşlerimize bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum" dedi.