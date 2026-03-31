Ak Parti’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal belediyecilik hamlesi: Halk pazarları 14. şubesini açtı!

"Büyükşehir belediye başkanımızın bize sağladığı gerçekten çok önemli bir imkân var. Beş yıldır buradan alışveriş yapıyoruz. Evimizin altında market var ama yine de buraya geliyoruz. Araçla geliyorsun ama yine kârlı çıkıyorsun. Çünkü fiyat farkı çok büyük. Mesela başka bir markette domatesin kilosu 279 liraydı, burada 79 lira. Sadece domates değil, her üründe ciddi fark var. Yüzde 20, 30, 40 daha pahalıya satıyorlar dışarıda. Belediye başkanımız bu işi gerçekten iyi becermiş. Diğer iller de gelip burayı görmeli, örnek almalı."

"BOYKOT ÜRÜNLERİ YOK, ÇEŞİT ÇOK"

Merve Sayın ise Halk Pazarı'nın sadece ucuzluk değil, piyasa dengesi açısından da önemli bir rol oynadığını ifade ediyor:

"Biz çoğunlukla boykot ürünleri satılmadığı için burayı tercih ediyoruz. Burayı tercih etmemizin en büyük nedenlerinden bazıları hem uygun fiyat hem de ürün çeşitliliğinin olması. Diğer marketler artık çok daralmaya başladı. Sanki tekelleşmiş gibiler, hepsi aynı fiyatları veriyor, aynı ürünleri satıyor. Ama burada çeşit var, alternatif var. Deterjandan gıdaya kadar aradığımızı bulabiliyoruz. Bence Halk Pazarı piyasaya ciddi bir ayar verdi. Fiyatlar düştü, bunu net görüyoruz. Meyve sebze taze, kaliteli. Artık pazara gitmeye bile gerek kalmıyor. Erzurum gibi soğuk bir şehirde bu kaliteyi bulmak gerçekten önemli. Bu hizmet mutfağa ciddi destek oluyor."

Ayrıca su fiyatlarına da dikkat çeken Sayın, "Burada su 40 lira civarında Türkiye'nin en ucuzu. Bu fark inanılmaz. Bu başarıyı sağlamak kolay değil. Gerçekten destekliyoruz" dedi.

"EMEKLİYİ DESTEKLEYEN BİR MODEL"

Emekli vatandaş Solmaz Kaya ise Halk Pazarı'nın özellikle dar gelirli vatandaşlar için hayati bir destek olduğunu belirtiyor: "Makarnayı burada 23 liraya alıyoruz, diğer markette 30 lira. Domates orada 240 liraysa burada 80 lira. Ette de ciddi fark var. Kıyma dışarıda 800-850 lira, burada 600-650 lira. Ekmek bile daha ucuz. Eşim emekli, 'Bizi bu market kurtardı' diyor. Gerçekten mutfağa büyük destek. Diğer marketler de burayı görünce fiyat indirmek zorunda kaldı. Rekabeti ortaya çıkaran bu proje oldu." Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben belediye başkanı olsam böyle bir işe girmezdim açıkçası, zor bir iş. Ama burada vatandaş düşünülmüş. Emekli için, dar gelirli için büyük nimet. Allah razı olsun diyoruz."

"MARKETTE ÇALIŞIYORUM AMA BURADAN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM"

Bir zincir markette çalışan Mustafa Yerdeli de Halk Pazarı'nın etkisini içeriden biri olarak değerlendirdi: "Ben bir marketler zincirinde çalışıyorum ama buna rağmen alışverişimi buradan yapıyorum. Çünkü fark gerçekten çok büyük. Yüzde 40'a varan bir avantaj var. Meyve sebzede de, ette de, diğer ürünlerde de aynı durum geçerli. Bu proje hem ekonomiye hem vatandaşa ciddi katkı sağlıyor. Özellikle emekliler için bulunmaz bir fırsat. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ulaşım da ucuz, su da ucuz. Belediye gerçekten halk için çalışıyor."

"KALİTE DE VAR, UYGUN FİYAT DA"

Sevda Güven ise özellikle kalite vurgusu yapıyor: "Biz bu hizmetten çok memnunuz. Özellikle et ürünlerinde hem kalite var hem uygun fiyat. Her geldiğimizde çok kalabalık oluyor. İlk başta 'acaba sürü psikolojisi mi' diye düşündüm ama gerçekten fiyatlar uygunmuş. Diğer marketlerde aynı kaliteyi bu fiyata bulamıyorsunuz. Burada hem çeşit var hem kalite. Bu açıdan çok değerli bir hizmet."

"TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK, MODEL OLMALI"

Üniversite öğretim üyesi Cavit Yeşilyurt ise projenin akademik ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor: "Ben veri analizi alanında çalışan bir akademisyenim. Gözleme dayalı olarak şunu söyleyebilirim ki bu ölçekte bir uygulama Türkiye'de çok yaygın değil. Fiyat avantajı ciddi. Yüzde 40-50'ye yakın fark var. Ama benim için en önemli nokta güven. Burası kamu güvencesi altında olduğu için gıdaya güvenerek ulaşıyoruz. Et alırken, yumurta alırken içimiz rahat. Bu çok önemli."

Erzurum'un genel yaşam koşullarına da değinen Yeşilyurt şöyle devam etti: "Erzurum'da su ucuz, ulaşım uygun, şimdi de gıda tarafında böyle bir model var. Bu bütüncül bir sosyal belediyecilik anlayışıdır. Bu modelin diğer şehirlere de örnek olması gerekir."

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE GÜÇLÜ MODEL

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Pazarı projesi; uygun fiyat, yüksek kalite, istihdam ve piyasa dengeleme etkisiyle sosyal belediyecilikte güçlü bir model olarak öne çıkıyor. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği uygulamanın, önümüzdeki dönemde yeni şubelerle daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.