Başkan Erdoğan'dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için anma mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Görevi başındayken teröristler tarafından alçakça bir saldırıyla katledilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 11'inci yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.