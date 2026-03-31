Baybaşin’e operasyon

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye ile birlikte İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk birimlerinin katılımıyla eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun hedefinde, uluslararası bağlantıları bulunan ve kamuoyunda "Baybaşin" adıyla bilinen organize suç yapılanması yer aldı.

Yürütülen incelemelerde, örgüt elebaşı Hasan Ferhat Baybaşin ile örgüt yöneticisi Çağdaş Duran'ın, sigara kaçakçılığından elde edilen gelirleri Diyarbakır'da faaliyet gösteren iki şirket ve Aydın'daki çeşitli gayrimenkuller üzerinden akladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik yapılan işlemlerde, Diyarbakır'daki şirket hisseleri ile Aydın'da bulunan taşınmazlara el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait araçlar, bankalardaki hesaplar ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki tüm hak ve alacaklar da tedbir kapsamına alındı.