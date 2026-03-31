CHP’li belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Şirketlere kayyım atandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve erkek kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey başta olmak üzere toplam 57 kişi gözaltına alınmıştı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmalarda, 7 adet şirketin para aklamak amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ve bu şirketlere ait 213 taşınmaz ve 35 adet araç olduğu belirlenmişti.

ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması amacıyla kullanıldığı tespit edilen, Verev İnşaat, Seres Gayrimengül, Tiba Mimarlık, Fide Özel Eğitim, Bozbey İnşaat Sanayi, Perçem İnşaat ve Kafkas tur oto kiralama şirketlerine TMSF tarafından kayyım atandı. Tüm bu şirketler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen toplam 213 taşınmaz ve 35 adet araca ise el konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 57 kişi hakkında ifade ve adli işlemler devam ederken, firari olan 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.