CHP’li belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Şirketlere kayyım atandı
Bursa’da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey’in gözaltına alındığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında son dakika gelişmesi yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasında kullanılan 7 şirkete, TMSF tarafından kayyım atandı. Bu şirketlere ait 213 taşınmaz ve 35 araca da el kondu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve erkek kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey başta olmak üzere toplam 57 kişi gözaltına alınmıştı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmalarda, 7 adet şirketin para aklamak amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ve bu şirketlere ait 213 taşınmaz ve 35 adet araç olduğu belirlenmişti.
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI TAŞINMAZLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması amacıyla kullanıldığı tespit edilen, Verev İnşaat, Seres Gayrimengül, Tiba Mimarlık, Fide Özel Eğitim, Bozbey İnşaat Sanayi, Perçem İnşaat ve Kafkas tur oto kiralama şirketlerine TMSF tarafından kayyım atandı. Tüm bu şirketler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen toplam 213 taşınmaz ve 35 adet araca ise el konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 57 kişi hakkında ifade ve adli işlemler devam ederken, firari olan 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
MASAK ARAŞTIRMALARI 6 AY SÜRDÜ
Bozbey'in merkezinde olduğu suç örgütüne yönelik MASAK tarafından yapılan ve 6 ay süren araştırmalar sonucu, 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suçtan elde edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin ise toplam 15 milyar 951 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 57 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin de yurt dışında firari olduğu belirtildi.
AİLE BOYU YOLSUZLUK
Operasyonun en dikkat çekici yönü ise, gözaltı listesinde CHP'li Başkan Bozbey ile aynı soyadı taşıyan çok sayıda ismin yer alması oldu. Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile aile çevresinden isimlerin de gözaltına alınması dikkat çekti. Yolsuzlukların sadece Belediye içi bir suç organizasyonu olmadığı, ayrıca aile ve akraba ilişkileri üzerinden de vurgun yapıldığı ortaya çıktı.