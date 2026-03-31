Dünyada gıda israfına birlikte ‘dur’ diyelim

Türkiye'nin dünyaya örnek 'Sıfır Atık' mücadelesinin mihenk taşı olan BM Genel Kurulu'ndaki oylamayla 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" 4'üncü yılını doldurdu. Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı ABD'deki BM binasında düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Anma Günü" etkinliğine video mesajla hitap etti. İşte Emine Erdoğan'ın video mesajının satırbaşları:

"Sıfır Atık" vizyonunu, tüm dünyaya ulaştıran büyükelçiliklere, BM'ye, BM Çevre Programı'na, BM Habitat'a ve tüm sıfır atık gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum. Bu yılki temayı, "Gıda İsrafı" olarak belirledik. Çünkü bugün dünyada 673 milyon insan, açlıkla mücadele ediyor. 2 milyardan fazla insan, yeterli ve dengeli beslenemiyor.

Her 12 kişiden biri, kronik açlık riski altında yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle istedik ki çöpe attığımız her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkileri fark edelim. Ve bu gidişata hep birlikte 'dur' diyelim. Böylece Afrika'da, Asya'da, Gazze'de ve birçok coğrafyada, açlıkla ölüm arasındaki o korkunç sınırda yaşayan kardeşlerimizin yanında yer alabilelim. Ne acıdır ki dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Nice çocuk büyüyemeden, güzel bir gün göremeden hayata veda ediyor. Halbuki küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece dörtte birini kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz.

Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemeğe eşdeğer 2.3 milyar ton gıda tüketilmeden kaybediliyor. Ziyan edilen her bir lokmada, hayatı, o lokmaya bağlı insanların hakkı var. Savaş bölgelerinde açlık ve susuzluktan kıvranan insanların yakarışları var. Unutmayalım ki gıda kaybının ve israfının faturasını tüm insanlık birlikte ödüyor.

Küresel sera emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unun sebebi gıda kaybı ve israf. Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, gıda israfının yüzde 60'ı evlerde gerçekleşiyor. Demek ki bizler biraz dikkat, biraz farkındalık ve küçük davranış değişiklikleriyle pekâlâ bu büyük israfın önüne geçebiliriz. Nitekim 2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık Projesi'nde bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler bize gösterdi ki davranış değişikliği, en güçlü çevre ve iklim politikasıdır. Yani sorumlu bir davranış, tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir. Mesela sadece bir meyveyi çürütmeyerek bile o meyvenin yetişmesi için sarf edilen suyu, enerjiyi ve insan emeğini boşa harcamamış oluruz. Aynı zamanda doğanın kendini yenilemesine fırsat verir, çevre kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkı sağlarız. O halde gelin, el ele verelim. Küçük adımlarla büyük mesafeler kat edelim. Mutfaklarımızı israf merkezleri olmaktan kurtaralım, onları nimete vefa mekânları yapalım. En önemlisi de bereketin kıymet bilmekle arttığını unutmayalım. Ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım.

İNSANLIĞA BİR ARMAĞAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM'de katıldığı Sıfır Atık Anma etkinliği sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Bugün ürettiğimiz atık miktarı, doğanın kendini yenileme hızını aşmış durumda. Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın 'bir vicdan ve gönül inisiyatifi olarak' insanlığa armağan ettiği #SıfırAtık hareketiyle israfı reddediyor, kaynağı koruyor, geleceği önceliyoruz. Sıfır Atık bir tercih değil; mecburiyettir!" mesajını paylaştı. Bakan Kurum Türkiye'nin Sıfır Atık mücadelesinde elde ettiği kazanımları gösteren 2 grafiği de sosyal medya hesabından yayınladı. ANKARA

KÜLTÜRDE SANATTA, YARGIDA EĞİTİMDE, TARIMDA SIFIR ATIK...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Sıfır atık anlayışıyla, kaynaklarımızı koruyan, çevresel etkilerimizi azaltan ve sürdürülebilir bir gelecek inşa eden adımlar atmaya devam ediyoruz. Turizmde sürdürülebilirliği esas alıyor, doğal ve kültürel değerlerimizi koruyarak yarınlara taşıyoruz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adalet hizmetlerinde de Sıfır Atık anlayışını yaygınlaştırarak, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturuyoruz. E-Tebligat uygulamamız ile 224 bin 29 ağacın kesimi önlenmiş, 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. SEGBİS uygulamamız ile 62 milyar 697 milyon lira tasarruf sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, öğrencilerimizde çevre bilincinin güçlenmesini, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasını ve atık yönetimi konusunda bilinçlenmelerini destekliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır. Bu büyük kazanım, diğer devletler için örnek teşkil etti ve insanlık ittifakının bir değeri haline geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Mirasımız olan doğayı ve bereketi koruyarak evlatlarımıza israfsız, tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Kerim CENGİL/SABAH

ANTALYA'DAKİ ZİRVEYLE ÇABALAR GÜÇLENECEK

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 2022'de ilan edilen "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün, atık krizinin önlenmesi ile sürdürülebilir üretim ve tüketimin teşvik edilmesine yönelik çabaları güçlendirdiğini kaydetti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık girişimi kapsamında 2022'de Türkiye'nin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildiği hatırlatıldı. Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, atık krizinin önlenmesi ile sürdürülebilir üretim ve tüketimin teşvik edilmesine yönelik çabaları güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı ve Başkanlığını üstleneceği BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde de Sıfır Atık yaklaşımına öncelikleri arasında yer verecektir" denildi. ANKARA