Etimesgut Belediyesi’ne usulsüzlük operasyonu: 4 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'ne ait aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş.'nin hesap bilgilerinde usulsüzlük yapıldığı tespiti üzerine soruşturma başlattı. Belediyenin iştirak şirketi Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte görevli mutemet S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu olarak çalışan H.B. gözaltına alındı. 4 şüphelinin ikamet ve işyerlerinde eşzamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı.