FETÖ kaçırdı MİT yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak yürüttüğü çalışma sonucunda, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu, Suriye- Lübnan sınırında yakalandı.

REJİM CASUSUYDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Önder Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum'u kaçırarak Esad rejimine teslim etti ve Hüseyin Harmoush'un işkence sonucu ölümüne neden oldu.

Suriye'nin kaderinin değişmesine neden olan bu olay sonucu Sığırcıkoğlu, 2013 yılında 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar etti.

FETÖ YARDIM ETTİ

Sığırcıklıoğlu'nun firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapıların aktif rol oynadığı tespit edildi. Dosya bilgilerinin usulsüz şekilde değiştirildiği, ceza süresinin hatalı hesaplandığı ve izin sürecinde ciddi usulsüzlükler yaşandığı saptandı. Yapılan incelemelerde, Önder Sığırcıkoğlu'na ait iddianamenin 2014 yılında MİT TIR'ları davasında görevli FETÖ mensubu savcı Özcan Şişman tarafından düzenlendiği ortaya çıktı. Sisteme eksik girilen müddetnamelerin ise FETÖ mensubu infaz savcısı Yunus Baki tarafından imzalandığı belirlendi.

Firarının ardından Önder Sığırcıkoğlu, uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde saklandı. MİT, Sığırcıkoğlu'nun izini kaybetmeyerek kesintisiz bir takip ağı oluşturdu. Fiziki gözetim, teknik dinleme, siber takip ve istihbaratın birçok unsuru bu operasyonda kullanıldı. Sığırcıkoğlu Suriye'ye sığındıktan sonra, Esad rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alındı. Önder Sığırcıkoğlu, Reyhanlı patlamalarının faili Yusuf Nazik ile de yakın ilişki kurdu. Sığırcıkoğlu ve Nazik bir dönem Suriye'de aynı evde konakladı. Önder Sığırcıkoğlu, Yusuf Nazik'in cezaevinden tahliyesi için Suriye istihbaratıyla olan ilişkilerini kullandı. MİT'in bir operasyonu ile 2018'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik, ifadesinde Önder Sığırcıkoğlu tarafından hapisten kurtarıldığını doğruladı. Sığırcıkoğlu tutuklandı.

ADIM ADIM PLANLANDI

MİT, Önder Sığırcıkoğlu'nun firarından sonra fiziki ve teknik yöntemlerle hareket profilini çıkardı. İletişim ağları ve sığındığı yerleri saptadı, sistematik olarak izledi. Yapılan istihbari analizlerle, Önder Sığırcıkoğlu'nun önce Suriye'de, ardından Lübnan Cebel Muhsin bölgesinde bir evde saklandığı, akabinde Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne, daha sonra Mısır üzerinden tekrar Lübnan'a geçtiği tespit edildi.

ORTAK ÇALIŞMA

Sığırcıkoğlu'nun yakalanmasıyla Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde işbirliği bölgesel dengelerde yeni bir dönemi gösterdi.