Firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
Batman İl Jandarma Komutanlığı, terör suçlarından aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Batman merkezde düzenlenen operasyonda FETÖ'ye üye olmaktan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. M.S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.