Havuz sistemi Buca’ya sıçradı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde ve bağlı şirketlerinde büyük işçi mağduriyetlerine sebep olan 'Havuz sistemi' bu sefer de CHP'li Buca Belediyesi'ne sıçradı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hiçbir gerekçe göstermeden belediye çatısı altında görev yapan 3 personeli şirketlerine iade edip ücretsiz izne çıkardı.

İŞLEMLERİ DERHAL DURDURUN

Buca Belediyesi'nde işçilere yönelik "havuz" uygulamasına, işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube yönetiminden tepki geldi. Sendika yönetimi konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, işçilerin hiçbir hukuki gerekçe olmadan şirkete iade edilmesini sert bir dille eleştirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a 'İşlemleri derhal durdurun' çağrısında bulunan sendika işçiyi yıldırmaya yönelik uygulamaya son verilmesini talep etti.

SENDİKADAN SERT TEPKİ

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir kamuoyunun bildiği, işçinin acısını çektiği, hiçbir yasal zemini olmayan ama inatla ve ısrarla işçiyi yıldırmak, korkutmak ve pes ettirmek için uygulanan garabet, yasadışı, hiçbir hukuki altyapısı olmayan, işçiyi şirkete iade ederek yapılan bu uygulamayı Buca Belediyesi'nde gündeme getirmek ve işçiyi bununla tehdit etmek hiçbir şekilde kabul edilemez; kabul edilmeyecektir." İfadelerine yer verildi. Bu garabet sistemle sadece işçiye zulüm edildiğine dikkat çeken sendika açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "İşçinin yasal ve anayasal bütün hakları ve işyerinde varlığını ortaya koyan toplu iş sözleşmesini yok sayan bu uygulama bir tehdit ve yıldırma aracıdır. Basında yansıyan ve Büyükşehir'de son verilen bu uygulamayı Buca'da hayata geçirmek, sosyal demokrat değerlere sığmayan, tamamen keyfi bir uygulamadır. Yanlış yapan, işyerinde sorun ve sıkıntı yaratan, çalışmayan, sözleşme kurallarına uymayan işçiler disiplin kuruluna sevk edilir ve alacakları cezalar burada belirlenir. Bir işçi ile ilgili herhangi bir şikayet varsa gereken yasal işlemler bellidir. Bu sebeple Buca Belediyesi'nde 3 üyemizin hiçbir gerekçe gösterilmeden şirkete iade edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bahse konu üyelerimiz, zamanında işini yapan, verilen görevleri yerine getiren, görevlendirildikleri yerlere giden işçilerdir. Bu tür uygulamalara derhal son verilmeli ve yapılacak işlemler yasal zemine ve sözleşme kurallarına göre yapılmalıdır" dendi.