OECD: Türkiye ilham kaynağı oldu

OECD Çevre Direktörü Jaime de Bourbon de Parme, kişi başına düşen kentsel atık miktarı OECD ortalamasının altında olan Türkiye'ye övgü yağdırdı. Diğer ülkelere sıfır atık konusunda ilham almak için Türkiye'ye bakmaları çağrısında bulunan Parme, "Bunu siyasi düzeyde, hükümet düzeyinde ve aynı zamanda kültürel olarak hane düzeyinde nasıl yaptığına, nasıl çözümler bulduğuna bakabilirler" diye konuştu. Antalya'da düzenlenecek COP31'den büyük beklentileri olduğunu da vurgulayan Parme, Türkiye'nin bu kapsamda 9 maddelik eylem planı yayımladığını kaydetti. Parme, Türkiye'nin bu programla sıfır atık ve yeşil sanayileşmeyi küresel gündemde çok üst sıralara taşıdığına dikkati çekti.