Pavyoncu sevgiliye belediyede iş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar deşifre olmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında sevgilisiyle birlikte kaldığı otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, CHP'li Bornova Belediyesi'nde işe girmesini sağladığı kişinin sevgilisi A.A. olduğu ortaya çıktı. A.A. Yalım'la pavyonda tanıştığı, belediyeye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun olduğu gün A.A.'nın iş akdinin Bornova Belediyesi'nce apar topar feshedildiği belirlendi. A.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, belediyede işe alım sürecine ilişkin WhatsApp yazışmaları deşifre olurken, Yalım'ın telefonundan ise pavyon görüntüleri çıktı.

'ŞU ÖMER BAŞKANLA KONUŞ'

A.A.'nın telefonundan çıkan yazışmalarda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın A.A.'yı işe yerleştirilmesi için CHP'li Bornova Belediye Başkanı'na yönlendirdiği belgelendi. A.A.'nın "İşe gitmesem olur mu" şeklindeki mesajlarına karşılık Yalım'ın, belediye yönetimiyle görüşmesi yönünde yönlendirmelerde bulunduğu saptandı. A.A.'nın Yalım'a, "O gün arayan numara yine aramış bak basın ve halk ilişkilerdeki, şimdi Pervil arar beni arar o da yine. Şu Ömer başkanla konuş lütfen bunlar beni neden zırt pırt arıyor ya. Ben açıp konuşmak istemiyorum. Sen hâlâ uyuyomusun. Maşallah gece kaçta yatıyosan artık" diye mesajlar gönderdiği görüldü.

Başka bir yazışmada ise A.A.'nın, "Aşkım şimdi Pervil ben sabah işe girmediğimde beni arar mı keşke pazartesi işbaşı, işe gitmesine gerek var mı diye sorsaydın" ifadelerini kullandığı, Yalım'ın ise "Sen pazartesi öğleden sonra git kartını al veya salı sabahı sonra başkana git" şeklinde cevap verdiği belirlendi. A.A.'nın arkadaşlarıyla kurduğu "Happy Girls" isimli WhatsApp grubunda ise işe alım sürecine ilişkin belgeleri paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde Bornova Belediyesi'ne ait "Personel Bilgi Formu"nun yer aldığı, A.A.'nın "Gerçekten işe başlıyorum galiba" şeklinde mesajlar attığı belirlendi.

MESAJLARDAKİ 'KOKO' İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Telefon incelemesinde yalnızca işe alım süreci değil, farklı suç unsurlarına işaret eden yazışmalar da tespit edildi. "Koko" ifadesi üzerinden yapılan mesajlaşmalarda, A.A.'nın bazı kişilerle birlikte uyuşturucu kullanımına yönelik planlamalar yaptığına dair ifadeler yer aldı. Mesaj içeriklerinde "Bugün Sarp'la takılcaz yıldıza geçicem. Koko yapacaz" dediği, bir başka yazışmada ise, "Kenan geldi. Koko getirmiş" şeklinde mesajların yer aldığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait 4 işletmeye jandarma ve polis ekipleri ortak operasyon düzenledi. Yapılan baskında; 3 masaüstü, 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD ve 2 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Güvenlik güçleri Özkan Yalım'ın kasalarının bulunduğu iddia edilen 2 adres daha tespit etti. Bu adreslere baskınların yapılması bekleniyor.

PAVYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yalım'ın telefonunda, geçmişte eğlence sektörü ve pavyonlarla bağlantısına dair videolar bulundu. A.A.'nın bu mekânlarda çalıştığı, Yalım tarafından alınıp Bornova Belediyesi'nde işe yerleştirildiği belirlendi. Yalım Garden tesisinin geçmişte eğlence merkezi olduğu, AK Parti döneminde düğün salonuna dönüştürüldüğü tespit edildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2'si kadın 13 kişi çete ve yolsuzluk suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Uşak Belediye Başkanı Yalım, Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ve Mustafa Yalım tutuklandı. K.A., S.A., A.A. ve S.S. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Emir SOMER - Yunus Emre KAVAK / SABAH