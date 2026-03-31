Rezaleti savunan Özel gazeteciliği hedef aldı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyondan rahatsız olan CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha gazeteciliği hedef aldı. Yalım'ın Ankara'da bir otel odasında genç sevgilisiyle yakalanmasına ilişkin görüntüler kamuoyunda infiale neden olmuştu. İlk açıklamasında Yalım'a destek çıkan Özel, Çanakkale'deki konuşmasında bu rezilliği kabul etmiş ve skandal nedeniyle kamuoyundan özür dilemişti. Uşak'taki rezalete ilişkin daha önce bilgi sahibi olduğu ortaya çıkan Özel'in dünkü açıklamaları da tepkilere neden oldu. Yolsuzluktan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaretinin ardından soruları yanıtlayan Özel, Uşak'taki skandal görüntülerin yayınlanması nedeniyle SABAH Gazetesi'ni hedef aldı. Rezalete sahip çıkan Özel, bunun gereğini yapmak yerine görüntülerin kamuoyuna yansımasına tepki gösterdi. Özel, görüntülerin medyaya nasıl ulaştığına yönelik sorular yöneltti.