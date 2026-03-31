Şehadetinin 11’inci yılında unutulmadı

İstanbul Adliyesi'ndeki makam odasında terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, vefatının 11. yıldönümünde anılıyor. SABAH'a açıklamalarda bulunan babası Hakkı Kiraz, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, evladını vatan uğruna şehit vermenin gururunu yaşadığını belirtti. Devletin ve milletin desteğini her zaman hissettiklerini vurgulayan Hakkı Kiraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerinin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Adliye teşkilatının da sürekli kendileriyle iletişim halinde olduğunu söyleyen Kiraz, oğlunun unutulmamasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu belirten şehit babası, "Devletimiz uğruna bin canımız feda olsun" diyerek teröre ve destekçilerine tepki gösterdi. Kadere iman ettiklerini vurgulayan Kiraz, milletin duyarlılığından memnun olduklarını ifade etti.