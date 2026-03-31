SON DAKİKA... Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Mustafa Bozbey gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor
SON DAKİKA... Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı. 50 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Bozbey'in evinde arama yapıldığı öğrenildi.
