Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Bugün yaşadığımız siyonist barbarlık... İsrail saldırgan politikalarıyla bölgeye adeta cehenneme çevirmiştir. İsrail, bölgenin huzuru için tehdittir. Ortadoğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır. Trump, ABD'yi Netanyahu'nun kuyruğuna taktı.

"TÜRKİYE, KÜRESEL DÜZEN İÇİN UMUTTUR"

MHP ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin huzur ve refahını koruma sorumluluğuyla birlikte İslam toplumlarına, Türk dünyasına ve tüm insanlığa karşı sorumluluklarımız vardır. Türkiye, küresel düzen için umuttur.

"EMPERYALİST HARİTALARI YİNE YIRTARIZ"

100 yıl önce emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa, yine yırtarız. Yedi düveli yine dize getiririz.

ABD ve İsrail her canı istediğinde bir başka ülkeye saldırma hakkına sahip değildir, olmamalıdır. Uluslararası toplumu sağduyuya davet ediyoruz, ABD ve İsrail'in aklına başına alması gerektiğini bir daha vurguluyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacaktır.

