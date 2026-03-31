TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İsrail’in idam yasasına sert tepki: Tüm devletler safını belli etmelidir!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Knesset'te kabul edilen bu düzenleme fiili işgali ceza hukuku kisvesi altında kalıcılaştırma girişimidir" dedi.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA İDAM CEZASI ÖNGÖREN YASA

İsrail Meclisi, pazartesi günü, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabulle onaylamıştı.

Yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyanın kimliği gizlenecek ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.