Yargı mensuplarını hedef gösteren İmamoğlu’na soruşturma
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi hedef alan sözleri nedeniyle hakkında "Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu'nun bu suçtan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan salonda görülen duruşmada, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve avukatları hazır bulundu. İmamoğlu, buradaki duruşmada yaklaşık 2 saat savunma yaptı. Savunması esnasında yargı mensuplarını hedef aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun dava esnasında görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.