Akbelen provokatörü tehditten tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına ilişkin dava kapsamında 31 Mart 2026 tarihinde yapılan bilirkişi keşfi sırasında yaşanan protestolar sonucunda, İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık tutuklandı. Bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Zeytinini/toprağını savunduğu için tutuklandı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Buna göre Esra Işık'ın tutuklanmasının gerekçesi, keşif sırasında görevli Milas 2. Asliye Hukuk hakimi ve heyetine yönelik eylemler ve tehditler kapsamında "görevi yaptırmamak için direnme" suçlaması olduğu belirtildi.

'SİZE CEHENNEMİ YAŞATACAĞIM'

Yetkililer, olay sırasında Jandarma görevlilerinin, Esra Işık'a "mahkeme heyetine karşı" tehdit ve saldırıda bulunmaması yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti. Ancak şüphelinin, görevli kadın hakime yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı ve saldırıda bulunduğu ifade edildi. Işık'ın olay sırasında görevli kadın hakime karşı saldırıda bulunduğu "Size cehennemi yaşatacağım" ifadesini kullandığı belirtildi.