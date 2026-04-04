Aselsan’dan KIZILELMA’ya kızılötesi takip sistemi

BAYKAR tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, testlerine hız kesmeden ediyor. Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST) ile test uçuşu gerçekleştirdi. ASELSAN KARAT kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST), muharebe ortamında yeni nesil hava platformlarına yüksek farkındalık imkânı sağlayacak. KARAT, 5. nesil avcı platformlar dahil hava tehditlerini tespit ve takip edip hava-hava mühimmatlarını hedefe yönlendirme kabiliyetine sahip.