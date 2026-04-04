Bakan Bayraktar: Dünyada büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz”

'ELEKTRİK ÇAĞINA DOĞRU GİDİYORUZ' Elektrik çağına doğru gittiklerini kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: "Bugün Türkiye'de 450 bine yakın elektrikli araç var. Bizim tahminimiz; 2035 yılına geldiğimizde yollarımızda belki 6 ila 8 milyon araç elektrikli olacak. Bir elektrik çağına doğru gidiyoruz. Onun için biz vatandaşlarımızın bu yükselen hayat standartlarını sağlayacak şekilde enerjiyi tedarik etmek zorundayız. Ama Türkiye'nin bu konuda bir açmazı var. Türkiye maalesef enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız neredeyse üç birim enerjinin ikisini ithal ediyoruz. Doğal gaz da, petrol de, akaryakıt da, kömür de öyle. Dolayısıyla biz diyoruz ki 'Biz buradaki dışa bağımlılığımızı ne kadar azaltırsak, bir kere dışarı ödediğimiz döviz cebimizde, hazinemizde kalacak.' Türkiye'de artık bunlar; işte enflasyon, döviz, bunların hepsi sorun olmaktan çıkacak."

'TÜRKİYE 70 YILLIK RÜYASI OLAN NÜKLEERİ YAPMAYA GAYRET EDİYOR' Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da petrol arama başladıklarını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti: "Biz gece gündüz petrol arıyoruz, doğal gaz arıyoruz. Türkiye'de arıyoruz, denizlerimizde arıyoruz. Şimdi yurt dışına açılıyoruz, yurt dışında da aramaya başladık. Onun için Türkiye, 70 yıllık rüyası olan nükleeri yapmaya gayret ediyor. Onun için Türkiye hidrolik santrallerini yaptı. Şimdi onların yanına rüzgarıyla, güneşiyle yenilenebilir enerjiyi koymaya gayret ediyor. Türkiye enerjisini mutlak surette verimli kullanmak zorunda. Yerel yönetimler başta olmak üzere ama enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Türkiye maden çeşitliliğinde bu kadar zengin bir ülke, aynı zamanda madenlerimizi de katma değerli bir şekilde, öyle sadece hammadde olarak değil, işte bor karbüre dönüştürerek, farklı bir şekilde ara ürünlere veya nihai ürünlere dönüştürerek katma değerli bir şekilde ekonomimize katması lazım. Bizim bütün gayretimiz, bütün hedefimiz budur."