Bakan Bayraktar: Dünyada büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada, bölgedeki savaşa dikkat çekerken, “Dünyada büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, "Dünyanın en büyük dördüncü derin deniz filosuna sahip ülkesiyiz” diyen Bayraktar, “16-17 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak, yemeğini pişirecek. Büyük işler yaptığımızı söylüyoruz, iddialı işler yapıyoruz.” şeklinde konuştu.
Buradaki konuşmasında bölgedeki savaşa değinen Bakan Bayraktar, "Hakikaten etrafımız bir ateş çemberi. Ama işin özünde dünyada büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Dünya değişiyor. Şu içinde yaşadığımız son 5-10 yıla bakın. Hatta son 5-6 yıla bakın. 2020 yılı böyle bir toplantıyı tertip etmemizin mümkün olmadığı bir seneydi. Hatırlıyor musunuz? Pandemi; hepimizin maskelerle dolaştığı, adeta hayatın durduğu, ekonomilerin durduğu, sosyal, içtimai hayatın durduğu bir dönemi yaşadık. Arkasından halen devam eden hemen yanı başımızda Avrupa'nın ortasında bir konvansiyonel savaş var; Rusya-Ukrayna savaşı. Gazze'de yaşananlar, dünyanın görmüş olduğu en büyük zulüm, en büyük vahşete hep birlikte şahitlik yaptık.
Ve işte şundan kısa bir süre önce, 28 Şubat itibarıyla komşumuz İran'da yaşananlar. Bu ateş çemberi içerisinden geçiyor dünya. Çünkü ifade ettiğim gibi dünyada büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Daha adil bir dünya mümkün; yani bu düzensizliğe, bu kaosa Cumhurbaşkanımız en başta itiraz etti ve hala itiraz etmeye ve yeni bir medeniyet tasavvuru bütün dünyaya önermeye devam ediyor. Bütün gayretimiz, açıkçası Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ülkemizi bu ateş çemberinden uzak tutabilmek. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu, krizin ne kadar büyük olduğunu hepimizin fark etmesi lazım" ifadelerini kullandı.
'BİR ARZ KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'
Günde 20 milyon varil petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, "Değerli kardeşlerim, şu anda insanlar 'Parası, bedeli ne olursa olsun yeter ki enerjimiz olsun' diyor. Bugün 20 milyon varil petrol Hürmüz'den akıyor. Petrolsüz bir 'world' ekonomisi düşünmeye imkan var mı? Yok. Herkesin doğal gaz, petrol, akaryakıt ihtiyacı alabildiğine artmaya devam ediyor ve böyle bir dünyada biz şimdi bir arz kriziyle karşı karşıyayız. Ama hamdolsun Türkiye, biz bugüne kadar aldığımız tedbirlerle, yani bu kriz öyle bir günde yönetilecek bir kriz değil ha. Bu krize eğer ciddi bir hazırlığınız yoksa, böyle on yılları bulan hazırlığınız yoksa, bir vizyon ortaya koymadıysanız bunu yönetme şansınız yok. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki ve öyle bir çağa giriyoruz ki bu yeni çağın adı yapay zeka çağı. Bu yeni çağın adı elektrik çağıdır" diye konuştu.