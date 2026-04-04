Bakan Göktaş: "9 bin 152 koruyucu aile 10 bin 897 çocuğa sıcak bir yuva sunuyor"

"Çocukların eğitimlerine devam etmeleri, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaları ve kendilerini güvende hissederek gelişmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bugün ödüllendirdiğimiz her hikaye, aslında bu hakikatin canlı bir karşılığıdır. Bir çocuğun hayata yeniden tutunmasını sağlamak kolay değildir. Bunun için güçlü bir vicdan gerekir. Sağlam bir irade, en çok da süreklilik gerekir. Koruyucu ailelerimiz, tam da bunu yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımız koruyucu aile hizmetinin sahadaki en güçlü destekçileri olmuştur. Bizler de Bakanlık olarak çocuklarımızın kendisini değerli hissedeceği koruyucu aile hizmetimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Çocuğun üstün yararı her zaman politikalarımızın merkezindedir."

"KORUYUCU AİLE OLARAK BİZE BİR TORUN DAHA VERMİŞ OLDU" Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, son zamanlarda toplumun yozlaşmasından kaynaklı birçok sorunla karşı karşıya kalındığını, bu sorunların sadece devlet kurumları eliyle çözülmesinin mümkün olmayacağını, sivil toplum kuruluşlarının da (STK) desteklerinin önemli olduğunu belirtti. Belediye bütçesinden sosyal sorumluluk projelerine desteklerini artırdıklarını aktaran Cin, bakanlık ve STK'lerle de yakın işbirliklerinin sürdüğünü dile getirdi. Bakan Göktaş ve AYSİT yönetimine teşekkür eden Cin, "Bir teşekkür de büyük kızıma sunmak istiyorum. Çünkü kendisinin iki tane evladı vardı. Ayrıca koruyucu aile olarak bize bir torun daha vermiş oldu." ifadelerini kullandı.