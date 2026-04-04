Bakan Göktaş: "9 bin 152 koruyucu aile 10 bin 897 çocuğa sıcak bir yuva sunuyor"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT) 2. Toplumsal Fayda Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, “Unutmayalım ki bir çocuğun kalbine dokunan her merhamet, yarının güçlü toplumunu inşa eden en kıymetli adımdır." İfadelerine yer verirken, 9 bin 152 koruyucu ailenin 10 bin 897 çocuğa sıcak bir yuva sunduğunu aktardı.
Göktaş, Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde düzenlenen Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT) 2. Toplumsal Fayda Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir ailenin çocuğunu güçlü bir birey olarak yetiştirirken, aynı zamanda ülkenin geleceğini de şekillendirdiğini söyledi.
Bir çocuğun hayatına dokunmanın bazen sadece bir kapıyı aralamak gibi olduğunu ifade eden Göktaş, "Ama o kapıdan giren umut, zamanla bir ömrü, hatta nesilleri değiştirebilir. İşte bu yüzden koruyucu aile olmak, tam anlamıyla bir kelebek etkisidir. Küçük bir iyilikle başlayan bu yolculuk, bir çocuğun kaderini, bir ailenin hikayesini ve toplumun geleceğini dönüştüren büyük bir değişime dönüşür. Unutmayalım ki bir çocuğun kalbine dokunan her merhamet, yarının güçlü toplumunu inşa eden en kıymetli adımdır." diye konuştu. Bakan Göktaş, 9 bin 152 koruyucu ailenin 10 bin 897 çocuğa sıcak bir yuva sunduğunu aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi"nin koruyucu aile hizmetinin yaygınlaşmasını sağladığını belirtti. Projenin, UNICEF'in iyi uygulama örnekleri arasında gösterildiğini dile getiren Göktaş, projenin aynı zamanda pek çok ülke tarafından örnek alınan bir model haline geldiğini kaydetti.
"SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ KORUYUCU AİLE HİZMETİNİN SAHADAKİ EN GÜÇLÜ DESTEKÇİLERİ OLMUŞTUR"
Göktaş, geçen yıl başlatılan geçici ve profesyonel koruyucu aile modelleriyle çocukların ihtiyaçlarına uygun bakım hizmetleri sunduklarını anlatarak, "Bu modelle, sadece 6 ay içinde 81 ilde 214 çocuğumuzu geçici ve profesyonel koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırdık. Bu süreçlerin sonunda çocuklarımızı, süreli koruyucu aile, evlat edinme, biyolojik aileye dönüş veya kuruluş bakımı hizmetlerinden uygun olanına yönlendirdik." dedi. Koruyucu aile hizmetini son derece önemli gördüklerini vurgulayan Göktaş, bunun bir çocuğa geçici destek vermenin ötesinde, ona aidiyet, kimlik ve umut kazandırdığını ifade etti. Bakan Göktaş, özellikle okul çağındaki çocukların koruyucu aile yanında büyümesinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti: