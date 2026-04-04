CHP’li başkana rüşvetten 5 yıl 3 ay ceza

Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapse çarptırıldı. Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü gerekçesiyle 40 sanığın "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 6'şar yıldan 17'şer yıla kadar, Ali Demirçalı'nın ise "rüşvet vermek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, sanıklardan Ali Demirçalı'yı "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün, 32 sanığı ise "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl 3 ay 10 gün ila 7 yıl 13 gün arasında hapis cezalarına çarptırdı.