Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "Güvenli Liman Türkiye" çalışması sosyal medyada gündem oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan ilk paylaşım, kısa sürede yoğun etkileşim alırken, kampanya çerçevesinde hazırlanan video da çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı. Duran paylaşımında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki mesajlarının, birlik, kardeşlik ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin tarihi bir sorumluluk olduğuna işaret ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda bakan, siyasetçi, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi destek verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımında, "Türkiye, krizleri derinleştiren değil çözüm üreten ve 'güvenli liman' olma vasfını güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.