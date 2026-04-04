İsrafa karşı dünya çapında farkındalık: Sıfır Atık mesajı dünya başkentlerinde yankılandı

Bu yıl dördüncüsü kutlanan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla Türkiye'nin Berlin, Brezilya, Kosova, Londra, Nairobi, Priştine ve Roma büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, BM Viyana Daimi Temsilciliği, UNESCO Daimi Temsilciliği, OECD Daimi Temsilciliği ve BM Cenevre Ofisi'nde çeşitli programlar gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliklerde, gıda israfının çevresel ve sosyal etkilerine dikkat çekilerek sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

EMİNE ERDOĞAN'IN MESAJI GÖSTERİLDİ

Programlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin video mesajı da davetlilerle paylaşıldı. Emine Erdoğan mesajında, dünyada 673 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini, 2 milyardan fazla insanın ise yeterli ve dengeli beslenemediğini belirterek, çöpe atılan her gıdanın küresel ölçekte zincirleme etkiler oluşturduğunu vurguladı. Erdoğan, bu gidişata karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

SIFIR ATIK SERGİLERİ ZİYARET EDİLDİ

Etkinlikler kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan sergi de katılımcıların ziyaretine açıldı. Sergide, Sıfır Atık Hareketi'nin ortaya çıkışı ve gelişimi anlatılırken, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak hazırlanan tasarımlarla çevre duyarlılığına vurgu yapıldı. Sürdürülebilirlik ilkesine göre hazırlanan sergide kullanılan tüm malzemelerin, kullanım ömrü sonunda yeniden üretim döngüsüne kazandırılabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Sergide ayrıca iklim dengesi, kaynak kullanımı ve atık yönetimi arasındaki ilişkiye dikkat çekildi.

"ATIKSIZ MUTFAK" İKRAMLARI

Etkinliklerde ayrıca BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Habitat Türkiye ofislerinde de çeşitli programlar gerçekleştirildi. Davetlilere, Sıfır Atık Hareketi kapsamında "atıksız mutfak" anlayışıyla hazırlanan yiyecekler ikram edildi. Programlarda, gıda israfının azaltılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması konusunda uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.