İstanbul’da kurşunlama olayları yarı yarıya azaldı

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD Genel Merkezi'nde düzenlenen Nisan 2026 Medya Buluşması'nda asayiş olayları ile ilgili istatistik rakamları kamuoyu ile paylaştı. Açılış konuşmasında Polis Teşkilatı'nın yıldönümünü tebrik eden Vali Gül, "İstanbul; Türkiye'nin kalbi. Dünyanın en güzel, en güvenli metropollerinden biri. Huzur ise bu güzelliğin ve güvenin en önemli paydasıdır. Dolayısıyla İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Bu anlayışla tüm güvenlik birimlerimizle birlikte gece gündüz demeden suç ve suçlularla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Gül, bu yapıların sadece sahadaki faaliyetlerine değil, dijital uzantılarına da müdahale edildiğini belirtti. "Suç örgütlerinin dijital dünyada da nefes almalarına izin vermiyoruz" diyen Gül, yılın ilk üç ayında suç örgütleriyle bağlantılı bin 386 sosyal medya hesabının kapatıldığını açıkladı. Bu hesapların propaganda, eleman temini ve yasa dışı faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla kullanıldığını ifade eden Gül, güvenlik birimlerinin hem fiziki hem de dijital alanda eş zamanlı mücadele yürüttüğünü kaydetti. Vali Gül, özellikle kurşunlama olaylarında yaşanan düşüşe dikkat çekerek, "Geçen yılın aynı dönemine göre kurşunlama olayları yüzde 59 oranında azaldı. Hemşerilerimiz müsterih olsun. Bu şebekelerin kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek" diyerek, İstanbul'da huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam edecek" dedi.