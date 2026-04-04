Milletin yüreğine gömüldü
Türk tıbbının duayen isimlerinden, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin emektar hocası Prof. Dr. Hasan Hüsrev Hatemi 88 yaşında hayatını kaybetti. Hatemi'nin vefat haberi, bilim ve sanat dünyasını yasa boğdu. 88 yaşındaki Hatemi için Levent'te bulunan Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Hatemi ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, önceki dönem Meclis Başkanı Mustafa Şentop, eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Avrupa Birliği Bakanı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte sevenleri katıldı.