Ömrünü millete adadı

Türk dünyasının 'Başbuğ'u olarak anılan MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş, 80 yıllık ömrünün tamamını, hakikat davasının yılmaz savunucusu olarak geçirdi. Türkiye'yi özbenliğinden uzaklaştırmak ve İslam'ı Anadolu topraklarından silmek isteyen mihraklara karşı Müslüman Anadolu gençliğini bilinçlendiren Türkeş, her zaman milletten yana tavır aldı.

DEVLETE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Türkeş, başbakanlık müsteşarlığı döneminde; Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşları kurdu. Türkeş, özellikle 1960'lı yıllardan sonra gençliği hedef alan zehirli fikir akımlarına karşı Anadolu gençliğini korudu. 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbe sonrası 4.5 yıl hapis yattı. Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkeş için 8 Nisan 1997'de düzenlenen cenaze törenine yoğun katılım oldu.

BAHÇELİ'DEN MESAJ

Türkeş'in naaşı, Beşevler'deki anıt mezara defnedildi. Türkeş'in en büyük mirası MHP, bugün de kurucu genel başkanının çizgisinde mücadelesini sürdürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yayımladığı mesajda Türkeş'in bir mücadele insanı olduğunu belirterek, "Türkeş Bey'in yaktığı meşale hiç sönmeyecek, zamanlar üstü çağrısı asla silinmeyecektir. Bugün büyük bir toplumsal kabule mazhar olan Terörsüz Türkiye vizyonu 'İç barış' ülküsünün gerçeğe dönüşmesidir. MHP ve Ülkü Ocakları emin ellerde millletimizin istiklal güvencesidir" dedi.