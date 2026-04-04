Samsun’da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı!

Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda bir kişi göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Olay, Emir Efendi Mahallesi Katip Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Ş. ile H.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, H.Ç. sağ göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan H.Ç., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

