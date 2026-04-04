SON DAKİKA | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Son dakika haberleri... Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Nisan 2026 tarih ve 2026/294 sorgu kararıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."
NE OLMUŞTU?
Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklanmıştı.