Sosyal medyaya TC kimlik numarası ile girilecek

15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasını içeren kanun teklifi önceki gün Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Edinilen bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinden üretilecek "token" ile sosyal medya kullanıcılarının yaş bilgisi doğrulanacak. Kullanıcıya elektronik imzalı doğrulama belgesi verilecek. Bu belge, kişinin yaş kriterini sağladığını gösterecek ve üçüncü taraflarca doğrulanabilecek. Sosyal medya platformlarına sadece 'yaş uygundur / değildir' bilgisi aktarılacak. Sistemle sosyal medya platformlarına girişte kimlik bilgisi paylaşmadan yaş doğrulaması yapılacak.

SAHTE HESAPLARA GEÇİŞ YOK

TÜGVA İhtisas Akademi Lansman Programı'na katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformlarıyla yürütülen görüşmelerin tamamlandığını ve 3 ay gibi kısa bir süre içinde bu sitelere kimlik doğrulamasıyla giriş yapılacağını bildirdi. Gürlek şunları kaydetti: "Sosyal medyada bir kişi hesap açıyorsa, bir suç işliyorsa bunun mutlaka bir karşılığının olması lazım. Sahte hesap açıyorlar, olayları farklı anlatıyorlar. Sosyal medyada bir kişi hakaret ediyorsa ya da bir itibar suikastı yapıyorsa bunun sonuçlarına katlanması lazım. İnşallah 12. Yargı Paketi'nde bunu ete kemiğe büründüreceğiz. Bir kişi sosyal medyaya giriyorsa kimliği belli olacak. Burada çok kıymetli hakimlerimiz var. Gece gündüz fedakarca çalışıyor, ama sosyal medyada adam hüküm vermiş, yargılama yapmış. 'Bu neden tutuklanmadı?' deniyor. Sosyal medyaya artık gerçek bilgiler ve kişisel kimlikle girilecek. Bu sahte hesapların kapatılması için bir geçiş süreci olacak. Bu kurallara uymadıkları takdirde kapatacaklar. Bunun kısa sürede yasalaşması hedefleniyor. Yasalaştıktan sonra da bir geçiş süreci olacak. Bu düzenleme sayesinde herkes sosyal medyaya gerçek kimliğini girmiş olacak" Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesiyle de görüşerek dosya hakında son durumu anlattı ve ailenin taleplerini dinledi. -