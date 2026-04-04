Telegram’da tetikçi operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil çetelere yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki hesaplarında suç içerikli paylaşımlar yapan ve yeni nesil suç örgütlerinin eylemleriyle benzer şekilde "tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür" şeklinde ilanlar veren şahıslar tespit edildi.

Soruşturma kapsamında; İstanbul'da 8'i suça sürüklenen çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere, 23 kişi, İstanbul dışındaki illerde 6'sı suça sürüklenen çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere, 21 şüpheli; toplam 44 kişi hakkında; kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan, suç teşkil eden faaliyetler nedeniyle, gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı.

TARİFELERİ BİLE VAR!

Şüphelilerin bazı paylaşımları ise hayrete düşürdü. İşte o paylaşımlarda yazanlardan bazıları: 'İstanbul'daki işçiniz geldi, Mekana atma 100 K., Yaralama 175 K., önden ödeme alınır.', 'Boş yere mesaj atmayın, kesin olup öyle yazın', 'Her iş yapılır fiyatlarımız uygundur'.