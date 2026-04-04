Trabzon’a Emine Bayraktar Bilim Merkezi

Trabzon'da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğiyle inşa çalışmaları süren Emine Bayraktar Bilim Merkezi'nin 2027'de açılması planlanıyor. Merkez, gençlere bilim ve teknoloji alanında geniş imkânlar sunacak. Sürmene Belediyesi öncülüğünde T3 Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilecek olan proje, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın babaannesi Emine Bayraktar'ın adını taşıyacak.

Bilim merkezi, Sürmene'de 4 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. DENEYAP atölyeleri, uygulamalı eğitim alanları, sergi salonları ve bilim kütüphanesinin yer alacağı merkezde açık alanlarda da yerli ve milli teknolojiler arasında yer alan İHA ve SİHA'ların sergilenebileceği özel bölümler oluşturulacak.