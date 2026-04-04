Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy İstanbul’da! Başkan Erdoğan ile önemli görüşme

Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğimizi belirtti.

Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti

ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ...

Başkan Erdoğan, dün Rusya lideri Putin ile telefonda görüşmüştü. Görüşmede bölgeler konular ele alındı.

Liderler, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.