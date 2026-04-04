Yalım gurbetçiyi 7 milyon euro dolandırdı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, geçmişte bir gurbetçiyi dolandırdığı iddia edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. 2022 yılında Belçika'da yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan CHP üyesi ve bankacı Deniz Küçük, Yalım'ın 7 milyon euro'luk bir ev alım satımında parayı aldığı halde evi vermediğini iddia etti. Küçük şunları kaydetti: "2019 senesinde Özkan Yalım denilen şahıstan Brüksel'de bir ev satın aldık. Ancak alım yaptıktan sonra Özkan Yalım Bey, sahte evrak düzenleyerek bizi dolandırdı. Bu, noter tasdikli bir dolandırılmadır."

REZALETE AVUKAT KIYAĞI

KUMAR tatili, maaşlı sevgililer, pavyonunda çalışan personelin maaşını belediyeden ödetmesi ve rüşvete kadar uzanan pek çok yolsuzluğa imza atan Yalım'ın avukatlığını, bizzat Özgür Özel talimatıyla CHP'nin resmi avukatı Çağlar Çağlayan'ın üstlendiği iddia edildi.