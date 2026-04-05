Bakan Fidan'dan Suriye'de Ukrayna görüşmesi: Zelenski ve Şara ile kritik toplantı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirdiği Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Türkiye, Suriye ve Ukrayna arasında üçlü görüşmeler düzenlendi.

Bakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında ilk olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle görüştü.

Toplantının ardından Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile üçlü görüşme daha gerçekleştirdi.