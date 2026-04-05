Bornova’da denetimden zarar çıktı

İzmir'in Bornova Belediyesi'yle ilgili denetim raporunda başkan yardımcısı Cemal Hocaoğlu'nun makam aracına yasak olmasına rağmen siren ve çakar taktırdığı ve araca 103 bin 629 liralık para cezası kesildiği ortaya çıktı.

Bornova Belediyesi'nin kedi kliniğini büyütmek için aylık 40 bin liraya yer kiraladığı ve tadilat yaptırdığı binayı 14 ay boyunca hizmete açmayıp boş yere 560 bin lira kira ödediği belirlendi. Raporda, belediyenin Işıkkent'te mülkiyeti kendisine ait TIR parkının ortak kullanım alanını ihaleye çıkmadan kiraya verdiği ve park ücretlerini de almadığı yer aldı.