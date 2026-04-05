Bornova’da skandallar bitmiyor: Denetim raporu krizi patlak verdi

Geçtiğimiz Ocak ayında belediye meclis üyeleri arasından seçilen denetim komisyonunun 2025 yılına ilişkin yaptığı incelemeler sonucunda hazırladığı raporda 'yok artık' denilecek bulgulara ulaşıldı. Denetim Komisyonunun AK Partili üyeleri tarafından hazırlanan 43 maddelik şerh raporunda Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu'nun makam aracına yasak olmasına rağmen siren ve çakar taktırdığı görüldü. Polis denetimine takılan ve özel kalem müdürlüğüne tahsisli olan resmi araca 103 bin 629 liralık para cezası kesildiği ortaya çıktı. Ceza işleminin ardından çakar ve sirenin söktürüldüğü öğrenildi.

14 AY BOYUNCA BOŞU BOŞUNA KİRA ÖDEMİŞLER

Denetim Komisyonu üyelerinin yaptığı tespitler bununla da sınırlı kalmadı. Bornova Belediyesi kedi kliniğini büyütmek için aylık 40 bin liraya yer kiraladı. Ardından da 24 Temmuz 2025 tarihinde binada tadilat çalışmasına başlandı. Tadilat kısa sürede bitmiş olmasına rağmen aradan geçen süreçte Eros Kedi Kliniği Ek Binası bir türlü hizmete sokulmadı. Bornova Belediyesi'nin boş binaya 14 ay boyunca boşu boşuna 560 bin lira kira ödemesi yaptığı görüldü.

TIR GARAJINI İHALESİZ KİRAYA VERMİŞLER

Bir diğer tespit ise Işıkkent Mahallesinde yaşandı. Bornova Belediyesi, Işıkkent'te mülkiyeti kendisine ait tır parkının ortak kullanım alanını yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde ihaleye çıkmadan bir işletmeye kiralaya verdiği ortaya çıktı. Ayrıca belediyenin işletme ve iştirakler müdürlüğü tarafından araçlardan tahsil edilmesi gereken park ücretleri de alınmadı. Böylece kamu zararına sebebiyet verildi.

ATA'YA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Belkahve'deki Ata Anı Evinin tadilatı için Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü doğrudan temin yöntemi ile ihale yaptı. KDV dahil 1 milyon lira para harcanan tadilat çalışması sırasında çatıya izolasyon ve şap atımı da yapıldı. İşler tamamladıktan sonra 30 Haziran 2025'te belediye tarafından yüklenici firma ile kesin kabul işlemi gerçekleştirildi. Yerinde yapılan incelemede çatı izolasyonu ve şap atımı gerçekleşmiş olmasına rağmen Ata Anı Evi'nin çatısının aktığı görüldü.

DİĞER TESPİTLER NELER

*Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü 21 Şubat 2025'te 7 milyon 611 bin liralık malzeme alımı yaptı. İncelemede mal kabul tutanağının olmadığı görüldü. Ayrıca alımın tasarruf tedbirlerine aykırı yapıldığı belirlendi.

*İZBB sorumluluk alanı içine girmesine rağmen ilçe belediyesi Ankara, Mustafa Kemal ve Gençlik Caddelerinde asfalt çalışması yaptı. İncelemede İzBB ile asfaltlamaya ilişkin protokol imzalanmadığı, fatura kesilmediği görüldü.

*Depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile kapatılan Kızılay Kız Öğrenci Yurduna güçlendirme çalışması yapılmadan tadilat yapıldı. Çürük binanın elektrik tesisatı ve klima sistemleri elden geçirilip alçı boya işleri ve çatı izolasyonu işleri yapıldı. Güçlendirme öncesi tadilat yapılması kafa karıştırdı. Ayrıca kapalı olmasına rağmen binaya gelen elektrik faturalarının yüksek olması dikkat çekti.

*Başkan Ömer Eşki'nin belediye şirketi İZBAŞ' ait 35 HU 1881 plakalı lüks aracı hiçbir tahsisi olmadığı halde resmi olmayan plaka ile makam aracı olarak kullandığı belirlendi.

*İlçe sınırları içerisinde toplanan molozların Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde çevre kanununa aykırı şekilde, kaçak olarak depolandığı görüldü. Raporda uygulamanın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu ve yasal uygunluk taşımadığı belirtildi.

KASACI: "VATANDAŞIN PARASINI HEBA ETMİŞLER"

SABAH'a konuşan Denetim komisyonu üyesi AK Partili Adem Kasacı; "Keşke meclis toplantısında ilk gündemimiz ilçenin sorunları ve denetim komisyonu raporu olsaydı. Ne yazık ki Uşak Belediye Başkanı'nın bankamatik olan sevgilisini ve maaş adı altında ona ödenen paraları konuşmak zorunda kaldık. Her ne kadar belediye başkanı bu konuyu bir özür ve 'Kamu zararını karşılayacağım' diyerek geçiştirmek istese de yaşanan bu olay Bornovalıları derinden üzmüştür. Bu durum belediyenin kurumsal yapısına zarar vermiştir. Yaptığımız denetim Bornovalıların vergileri ile oluşturulan kıt kaynakların nasıl heba edildiğini gözler önüne sermiştir. Bornovamız'ın boşa harcanacak 1 kuruş dahi parası yoktur. Vatandaş vergilerini gününde ödeyip karşılığında da belediyeden hizmet beklemektedir. Yapılan denetimler bu paraların bir kısmının Uşak Belediye Başkanının sevgilisine maaş olarak ödendiğini ortaya koymuştur. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisi şarkıcı Sevcan Orhan'a ödenen yaklaşık 3 milyon liralık konser bedeli de dikkat çeken diğer başka bir konudur. Temennimiz belediye yönetiminin elindeki kıt kaynakları şeffaf ve halk yararına kullanmasıdır."