Dumlupınar şehitlerine anma
Çanakkale Boğazı'nda, 4 Nisan 1953'te Nara Burnu açıklarında İsveç bayraklı bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci için, facianın 73. yılında anma törenleri düzenlendi. İlk törende, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından "TCG Preveze" denizaltısından, "TCG Dumlupınar"ın battığı noktaya çelenk bırakıldı. Şehitler anısına gemiden sirenlerin çalındığı tören, davetliler tarafından "TCG Türkeli" gemisiyle denize açılarak takip edildi. Nara Barbaros Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Deniz Piyade Üsteğmen Ahmet Özbulut'un konuşmasının ardından Çanakkale Müftüsü Mevlüt Topçu dua etti.