Erdoğan’dan barış için diplomatik atak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da bir araya geldi.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile Zelenski, ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede Erdoğan, "Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu" ifade etti.

Erdoğan, "Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu" söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerini belirtti. Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Başkan Erdoğan, önceki gün de Rusya lideri Putin ile telefonda görüşmüştü. Görüşmede bölgedeki konular ele alınmıştı.

HAMAS HEYETİNİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, dün ayrıca İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas heyetini kabul etti. Kabulde Gazze'deki son durum ele alındı.