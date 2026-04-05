İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis memuru Yalçın için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da servis aracının karıştığı kazada şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için taziye mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Duran’dan şehit polis memuru Yalçın için başsağlığı mesajı
AA

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis aracının yaptığı trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman polis memurumuz Seçkin Yalçın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehidimizin ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

