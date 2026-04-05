İmar ve rüşvet vurgununda Başkan Bozbey’e tutuklama
Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, Nilüfer'de Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Suç İşlemek Amacı ile Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve İmar Kirliliğine Neden Olma' suçlarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 57 şüpheliden aralarında Mustafa Bozbey ve eski özel kalem müdürü Aytunç Esendemir ile paravan şirket sahipleri, rüşvet veren işadamları ve rüşvete aracılık edenlerin de bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı. "Örgüt lideri" sıfatıyla tutuklanan Mustafa Bozbey cezaevine götürüldü. 16 milyar TL'lik kirli rüşvet çarkının haritası da soruşturma dosyasına girdi. Bozbey'in dayısının oğlu Mukim Demirtaş'ın üzerine kayıtlı Seres Gayrimenkul şirketinin sadece 100 bin TL'lik bir sermaye ile kurulduğu ancak resmi bir faaliyet yürütmeyen şirketin hesaplarına 56 milyon 78 bin TL para girişinin olduğu tespit edildi. Yine Mustafa Bozbey'in "Uzun yıllardır arkadaşım" dediği Necati Eren'in yönetim kurulu başkanı olduğu Verev İnşaat'ın tüm faaliyet dönemi boyunca toplamda 11 milyon TL kâr ettiği, buna rağmen şirketin hesabına 28 milyon 892 bin TL kaynağı açıklanamayan para girişi olduğu belirlendi. 28 şüphelinin adli kontrol şartı uygulanırken, bir şüpheli serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Bu arada İçişleri Bakanlığı, Mustafa Bozbey'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.