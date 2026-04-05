İşte 7.7 milyonluk VIP kıyağın faturası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes aracın VIP dönüşümünün Uşak Belediyesi kasasından yapıldığı fatura ve detaylarıyla ortaya çıktı. Kamu kaynaklarından karşılanan milyonluk faturalar, Özkan Yalım'ın CHP'den neden ihraç edilmediğine dair iddiaları yeniden gündeme getirirken, CHP'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Aracın alımına ilişkin dekontların bulunduğu paylaşımda aracın Yalım tarafından alınmadığı öne sürüldü. Ancak paylaşılan belgedeki şasi numarası ile skandaldaki şasi numarasının aynı olduğu tespit edildi. Böylece CHP, VIP dönüşümün Uşak Belediyesi'nin kasasından karşılandığını tescillemiş oldu.

Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL'yi bulan iki ayrı fatura kesildi. Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL'lik tek bir fatura düzenlendi. Yapılan incelemelerde VIP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden lüks aracın Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu resmi sistem kayıtlarıyla net olarak tespit edildi. Diğer aracın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi, dosyadaki en kritik detaylardan biri olarak öne çıktı. İkinci araçla ilgili yapılan sorgulamalarda sistem "yetki yok" uyarısı verdi.

Ancak Mali Suçlarla Mücadele birimleri üzerinden yapılan incelemede gizlenen kayıt açıldı ve aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu kesinleşti. Bu bulgu, "Uşak Belediyesi kasasından çıkan parayla Özgür Özel'in aracına VIP dönüşüm yapıldığı" iddiasını doğrudan soruşturma evrakına giren somut tespitler arasına taşıdı. Daha önce Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" şeklindeki sözleri, soruşturma kapsamında bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan faturalar ve araç sahipliği tespitleri, Yalım'a atfedilen sözleri destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Yalım'ın, "İhraç ederseniz bildiklerimi anlatırım" dediği yönündeki iddialar da soruşturma derinleştikçe daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

PARTİ NEDEN SESSİZ?

Hakkındaki tüm iddialara rağmen CHP Genel Merkezi'nin Özkan Yalım hakkında herhangi bir ihraç süreci başlatmamış olması, kulislerde soru işaretlerini büyüttü. "Parti neden bu iddialar karşısında sessiz?" sorusu daha yüksek sesle sorulurken, savcılık kaynakları dosyada yeni delillerin incelendiğini ve soruşturmanın yeni isimlere uzanabilecek şekilde genişleyebileceğini belirtiyor.

ALGICI CHP'Yİ ŞASİ NUMARASI ELE VERDİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Dekont içerikli paylaşımda aracın Özkan Yalım tarafından alınmadığı öne sürüldü. Ancak paylaşılan belgedeki şasi numarası ile skandaldaki şasi numarasının aynı olduğu tespit edildi. Böylece CHP, VIP dönüşümün Uşak Belediyesi'nin kasasından karşılandığını tescillemiş oldu.